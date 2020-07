Dienstag, 14. Juli 2020

Kurse der Kreisvolkshochschule Holzminden online zu buchen

Coronagemäß eingerichtet: KVHS Holzminden.Foto: Doreen Diekmann

Kreis Holzminden. Sie sind im Netz, die neuen Kurse der Kreisvolkshochschule Holzminden für das zweite Halbjahr 2020. Und das Stöbern lohnt sich! Denn das angebotene Spektrum ist groß: Berufliche Weiterbildung, Sprachkurse, Gesundheitsbildung, Kunst und Kultur, Familienbildung, Psychologie, Umweltbildung oder Alltagsrecht. Wer sicher gehen will, dass er einen Platz in den gefragten Kursen bekommt, sollte sich jetzt schon anmelden, denn coronabedingt werden die Gruppengrößen für die Kurse kleiner. Unter www.kvhs-holzminden.de können die neuen Kurse – einige starten schon Ende Juli – ab sofort gebucht werden. In den Räumen der KVHS ist weiterhin ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen, der jedoch in der regel abgenommen werden kann, wenn die Teilnehmenden ihre Plätze eingenommen haben, die 1,50 Meter voneinander entfernt sind.

Ausgeweitet hat die KVHS für das nächste Semester ihre Outdoor-Angebote. Ob Wandern oder Klettern im Ith, Asiatische Heilgymnastik in der Natur, ein Malworkshop in freier Natur, LandArt im Wald oder Exkursionen zum Gefechtsfeld von 1761 bei Neuhaus sowie eine Exkursion in Sachen Waldschäden im Solling; es dürfte für viele Interessierte etwas dabei sein. Auch Menschen, die sich beruflich verändern oder weiterbilden möchten, finden bei der KVHS verschiedenste Angebote. Zum Beispiel eine berufsbegleitende Jahresausbildung Mediation, einen Lehrgang zur Qualifizierung von Tagespflegepersonen, eine Grundausbildung zum /zur Heilpraktiker für Psychotherapie oder auch einen Qualifizierungskurs zur Schulbegleitung. Für Personen, die aufgrund der aktuellen Situation lieber von zu Hause aus lernen möchten, bietet die KVHS verschiedenste digitale Angebote im Bereich der kaufmännischen Bildung oder auch eine Qualifizierung zum zur Live-Trainer für Online-Seminare an.

Das gedruckte Programmheft der Kreisvolkshochschule wird Anfang August erscheinen. Die Geschäftsstelle der KVHS in der Neuen Straße 7 in Holzminden ist auch während der Ferienzeit geöffnet. Die Mitarbeiterinnen beraten gerne bei Fragen zum Kursangebot unter Telefon 05531/707-394 oder -224. Selbstverständlich werden dort auch weiterhin persönliche Anmeldungen angenommen.