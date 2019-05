Freitag, 03. Mai 2019

Kurz vor der Europa- und Landratswahl umgezogen: Wo wähle ich?

Die Stimmzettel für die Europawahl sind gedruckt, die Wahlbenachrichtigungen versandt. Briefwahl ist möglich. Foto: ap

Kreis Holzminden. Bei einem Umzug heißt es Möbel, Kisten und Kleinkram von A nach B zu schleppen. Ummelden und Adressänderung bleiben auch nicht aus. Wer aktuell umzieht und einen Blick auf den Kalender wirft, stellt fest: Der große Wahltag, Sonntag, 26. Mai, steht kurz bevor – Europawahl und Landratswahl finden am selben Tag gemeinsam im Landkreis Holzminden statt; demokratische Bürger wollen da natürlich unbedingt teilnehmen. Doch hat so ein Umzug möglicherweise irgendwelche Konsequenzen auf die eigene Wahlberechtigung? So viel schon mal: Ja, (minimale) Konsequenzen gibt es da im Einzelfall, die sich an fixen Regelwerken orientieren: An der Europawahlordnung (EuWO) bei der Wahl zum Europaparlament und der Niedersächsischen Kommunalwahlordnung (NKWO) bei der Landratswahl im Kreis Holzminden. (ap)

