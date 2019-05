Montag, 20. Mai 2019

Kurz vor der Wahl auf den Zahn gefühlt...

Die beiden Landratskandidaten beantworteten die Fragen des TAH. Foto: ue

Kreis Holzminden. Am Sonntag findet nicht nur die Europawahl statt. Die Wähler im Landkreis Holzminden sollen auch bestimmen, wer in den nächsten fünf Jahren als Landrätin oder als Landrat in das Holzmindener Kreishaus einziehen und die Kreisverwaltung leiten wird. Zwei Kandidaten haben sich zur Wahl gestellt: Margrit Behrens-Globisch und Michael Schünemann. Beide nennen sich unabhängig, beide werden von Parteien unterstützt. Doch welche Positionen nehmen sie ein? Was ist ihre erste Amtshandlung, wenn sie Platz nehmen am Schreibtisch? Welche Problemlösungen bieten sie? Und wie und wo sehen sie den Landkreis Holzminden in fünf Jahren? Der TAH hat diese Fragen gestellt. Und die Kandidaten haben sie beantwortet. (bs)

