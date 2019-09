Freitag, 06. September 2019

Kurz vorm Start der siebte Neuzugang beim TV 87

Von links: Trainer Dominik Niemeyer, Neuzugang Rene-Pascal Scherbanowitz und Manager Volker Gnioth. Foto: TV 87

Stadtoldendorf. Kurz vor dem Saisonstart in die Handball-Oberliga meldet der TV 87 Stadtoldendorf seinen siebten Neuzugang. Rene-Pascal Scherbanowitz kommt aus Hannover, ist 26 Jahre alt und hat bisher bei der SG Letter 05 in der Jugend und Herren gespielt. In den vergangenen Jahren hat er bei der HSG Herrenhausen/Stöcken in der Landesliga und bei SV Altencelle in der Verbandsliga gespielt. „Rene haben wir als sehr trainingsfleißigen und ehrgeizigen Spieler kennengelernt. Er hat die komplette Vorbereitung mitgemacht und sich einen Platz im neuen TV 87-Kader erarbeitet“, sagen Manager Volker Gnioth und Trainer Dominik Niemeyer.