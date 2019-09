Mittwoch, 04. September 2019

KVHS Holzminden bereitet Nichtschüler auf die Prüfung vor

Teilnehmer aus dem jetzigen Kurs, die Fake News entlarven. Sie werden im Herbst ihre Prüfung absolvieren. Foto: KVHS

Holzminden. Einen Haupt- oder Realschulabschluss zu machen und dabei etwas für das Leben zu lernen, das ist es, was Teilnehmer bewegt, den Vorbereitungskurs auf die Nichtschülerprüfung an der KVHS Holzminden zu besuchen. Den Abschluss geschafft haben im Sommer 2019 acht junge Erwachsene, davon vier sogar den erweiterten Realschulabschluss, der dazu berechtigt, im Anschluss das Gymnasium zu besuchen. Über den Sekundarabschluss I-Realschulabschluss freuten sich drei Absolventen. Ganz viel Einsatz zeigte eine Teilnehmerin, die ihren Hauptschulabschluss über den Kurs absolvierte. Die Mutter zweier Kinder hatte den Kurs neben ihrer Teilzeittätigkeit in einem Pflegeheim besucht. Ab Mitte September wird ein weiterer Kurs angeboten, der in einem handlungsorientierten Unterricht auf die Nichtschülerprüfung und alltagsorientierte Themen vorbereitet.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH 4. September