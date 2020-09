Mittwoch, 23. September 2020

KWG Höxter als „MINT-freundliche Schule“ und „Digitale Schule“ ausgezeichnet

Von links: Schuldezernent Stefan Fellmann, MINT-Beauftragter Ulf Osterbrink, Schulleiterin Heike Edeler, Bürgermeister Alexander Fischer, Medien- und Datenschutz-Beauftrager Witali Wolf. Foto: Stadt Höxter

Höxter . Im Rahmen einer Onlineveranstaltung überreichte die NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer zusammen mit der Initiative „MINT Zukunft schaffen“ dem König-Wilhelm-Gymnasium in Höxter gleich zwei Auszeichnungen.

Zum einen erhielt die Schule für ihr jahrelanges Engagement in den Fächern Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften das Siegel „MINT-freundliche Schule“. In zahlreichen Wettbewerben (Jugend forscht, Robo-Cup, Mathematik-Olympiade), Neigungskursen (Biologie-Chemie, Biologie-Sport) und AGs (Roboter-AG, MINT-AG, Optik-AG) können Schülerinnen und Schüler des KWG ihre Interessen im MINT-Bereich über den Unterricht hinaus vertiefen und in Kleingruppen die vielfältigen Themen intensiv kennenlernen.

