Mittwoch, 22. Mai 2019

L 549 nach Lkw-Unfall gesperrt

Der Lkw ist im Graben gelandet. Foto: bs

Neuhaus. Nach einem Lkw-Unfall, der sich am Mittwochmittag, 22. Mai, ereignete, wurde die L 549 zwischen Neuhaus und Rottmünde komplett gesperrt. Die Sperrung dauert wegen der Lkw-Bergung mehrere Stunden. Kurz hinter dem Ortsschild Neuhaus kamen sich ein Lkw mit Auflieger aus Recklinghausen und ein Langholz-Lkw aus dem Oberallgäu entgegen. In einer Linkskurve scherte der Anhänger des nicht beladenen Langholzwagens nach Aussagen von Zeugen etwas aus und stieß mit dem Führerhaus des Aufliegers zusammen. Der Auflieger fuhr in den Graben, war durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und muss geborgen werden. Der Fahrer des Langholzwagens blieb unverletzt. Der Fahrer des Aufliegers wurde leicht verletzt. Polizei und Rettungsdienst waren schnell vor Ort, genauso wie zehn Einsatzkräfte der Feuerwehr Neuhaus und acht Feuerwehrleute aus Silberborn. Die Feuerwehr Holzminden konnte auf der Anfahrt wieder zurückgeschickt werden. (fhm/bs)

Update: Seit 17 Uhr ist die L 549 wieder frei.