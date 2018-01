Donnerstag, 04. Januar 2018

L 550 - Lkw gerät in den Graben

Mit einem Spezialfahrzeug wurde der Lkw aus dem Graben gezogen.

Holzminden. Am Donnerstag gegen 7.40 Uhr befuhr ein Lkw einer ortsansässigen Firma die L550 von Holzminden in Richtung Boffzen. In der Dämmerung kam der Lkw in einer Linkskurve nach Rechts von der Fahrbahn ab. Glücklicherweise wurde der Fahrer nicht verletzt und es entstand auch kein Sachschaden. Der Lkw konnte nach der qualifizierten Bergung durch ein Abschleppunternehmen seine Fahrt fortsetzen. Ursächlich für das Abkommen von der Fahrbahn war nach ersten Ermittlungen der Polizeibeamten vor Ort offensichtlich die Schlüpfrigkeit der Fahrbahn durch Nässe.