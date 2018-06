Mittwoch, 13. Juni 2018

La blanqui roja: Ende der Fußball-Tristesse

William Valderama drückt der peruanischen Nationalmannschaftd die Daumen. Foto: ue

Kreis Holzminden. Am Donnerstag beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland, dann starten „Jogis Jungs“ die Mission Titelverteidigung. Doch nicht nur die deutsche Mannschaft freut sich über Fans und Unterstützung aus dem Kreis Holzminden. Auch die anderen WM-Teilnehmer haben Landsleute und Fans im Landkreis Holzminden. Einige von ihnen hat der TAH besucht und stellt sie in den nächsten Tagen in der TAH-WM-Serie vor. Insgesamt 32 Mannschaften von allen Erdteilen haben sich für die WM qualifiziert. Erster WM-Fan aus dem Kreis Holzminden, den der TAH vorstellt, ist der Peruaner William Valderama.

März 2016: Wochenlang hat es im Norden Perus geregnet. Bäche verwandeln sich in reißende Flüsse, Schlammlawinen begraben Häuser unter sich, die Infrastruktur bricht zusammen, Menschen sterben in den Schlammfluten. Über 600.000 Menschen sind betroffen, und dann wird auch noch Fußball gespielt: Der 24. März 2016 ist der Wendepunkt in einer jahrzehntelangen traurigen Fußballgeschichte, der den Menschen in einem bitterarmen, aber fußballverrückten und von diesem Unwetter hart getroffenen Land neue Hoffnung gibt. Es steht das Qualifikationsspiel zur Fifa-Fußball-Weltmeisterschaft zwischen Peru und Venezuela an. Zur Halbzeit liegt „La blanqui roja“, wie man die peruanische Nationalmannschaft nennt, mit 0:1 zurück. Am Ende trennen sich beide Seiten 2:2. Dieses Spiel ist der Auftakt zu einer jahrelangen Erfolgsserie, die in der ersten WM-Qualifikation seit 1982 mündet und das Land in einen kollektiven Rausch versetzt. Die Schule fällt aus, die Leute brauchen nicht zur Arbeit zu gehen, es wird gefeiert – vom Amazonas bis zu den Anden. Peru ist wieder da. „Wir hatten mal eine Fußball-Tradition, aber das ist lange her“, erklärt William Valderama.

Der 30-Jährige Peruaner kam vor drei Jahren nach Holzminden. Er ist begeisterter Anhänger der peruanischen Nationalmannschaft und fiebert genau wie seine Landsleute der Weltmeisterschaft in Russland nach 36 Jahren bitterer Abstinenz entgegen. Der Niedergang des peruanischen Fußballs begann 1982, nach der Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Spanien. Undiszipliniert und niveaulos traten die Kicker aus dem Andenstaat auf, die Leistungen ließen nach, der freie Fall begann und gipfelte schließlich in der verpassten WM-Qualifikation 1986, als man fast schon den Sprung zur Endrunde nach Mexiko geschafft hatte. Im letzten Gruppenspiel gegen Argentinien kamen die Peruaner nicht über ein 2:2 nach 2:1-Führung hinaus. Der entscheidende Mann, der das peruanische Volk für Jahrzehnte ins Tal der Tränen schießen sollte, war damals der Argentinier Ricardo Gareca. Und genau dieser Gareca ist inzwischen Nationaltrainer der Weiß-Roten und für den Höhenflug der Nationalmannschaft mit 14 nicht verlorenen Spielen in Serie verantwortlich. „Damals hat er uns rausgeschossen. Das war eine Katastrophe. Heute führt er uns wieder in die Endrunde. So spielt das Leben“, sagt Valderama. (ue)

Mehr lesen Sie im TAH vom 14.06.2018