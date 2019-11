Freitag, 22. November 2019

„La Perlla“ zieht aus der Holzmindener Innenstadt in die Bahnhofstraße

Das Ladengeschäft in der Marktstraße 1 ist seit Sonnabend geschlossen. Foto: bs

Holzminden. Mit Dilek Bay und ihrer Modeboutique „La Perlla“ verabschiedet sich der nächste Einzelhändler aus der Holzmindener Innenstadt. Am 16. November schloss sie die Ladentür ihres Geschäfts in der Marktstraße 1 das letzte Mal. Erst vor knapp zwei Jahren war sie aus der Oberen Straße um die Ecke in das Ladengeschäft gezogen, in dem zuvor das „Lädchen am Markt“ zu finden war. Doch Dilek Bay macht an anderem Ort weiter: „La Perlla“ soll voraussichtlich am 13. Dezember in der Bahnhofstraße 17 eröffnen, gleich neben dem Haarstudio Suna, das Bays Mutter führt. Zurzeit wird dort die Garage zur kleinen Modeboutique umgebaut. (spe)

