Dienstag, 11. Februar 2020

„La Primadonna“: Romantischer Konzertabend mit Clara Dent in der Stadthalle Holzminden

Das Mendelssohn Kammerorchester begleitet Ausnahmeoboistin Clara Dent. Foto: Matthias Gruner

Holzminden. Nach dem grandiosen Neujahrskonzert bietet der Kulturverein Holzminden den Musikliebhabern in der Region einen weiteren Höhepunkt an. Passend zum Valentinstag präsentieren die Ausnahmeoboistin Clara Dent und das Mendelssohn Kammerorchester Leipzig am Freitag, 14. Februar, um 20 Uhr in der Stadthalle Holzminden einen besonders romantischen Konzertabend. Unter dem Titel „La Primadonna“ werden viele sehnsuchtsvolle oder dramatische Melodien aus der Welt der Oper dargeboten. Clara Dent, deren Spielweise von der internationalen Fachpresse als „farbenreich, weich und brillant“ beschrieben wird, „ersetzt“ dabei mit ihrer Oboe die Gesangspartien, begleitet und ergänzt vom ebenfalls renommierten Mendelssohn Kammerorchester Leipzig.

