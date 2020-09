Donnerstag, 03. September 2020

Labrador-Hündin in Holenberg vergiftet

Die Polizei bittet die TAH-Leser um Mithilfe.

Holenberg. Bereits am vergangenen Sonnabend verendete eine Labrador-Hündin in Holenberg vermutlich durch eine Vergiftung. Die 48-jährige Besitzerin war am Freitagnachmittag mit dem Hund in der Gemeinde Holenberg spazieren. Im Zuge dessen muss das Tier an das tödliche Gift geraten sein. Das Tier verendete im Laufe des Sonnabends. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und fragt nun die TAH-Leser: Wurden insbesondere im Bereich Feuerwehr, Sportplatz, Försterei, Grillplatz oder am Tretbecken Auffälligkeiten entdeckt, die vergiftete Hundeköder deuten könnten? Hinweise bitte an die Polizeistation Bevern unter 05531/992910 oder die Polizei Holzminden unter 05531/9580.