Freitag, 06. Dezember 2019

Lady-Di-Club aus dem Weserbergland bald weltweit bekannt

Wieder einmal im Fokus einer Kamera: Evelyn Marie Seidel und ihre Lady-Di-Club-Freundinnen. Foto: Seidel

Weserbergland. Zu Filmaufnahmen für ein Video waren Mitglieder des Lady-Di-Clubs Germany mit Sitz in Hameln – gegründet einst in Holzminden – für ein Wochenende nach London gereist. Dort drehte Yahoo ein „Royal filming“. Yahoo war auf den deutschen Club im Internet aufmerksam geworden. Es folgten Telefonate, Absprachen sowie Tipps von Club-Chefin Evelyn Marie Seidel, zum Beispiel das Cafe Diana und Margaret Tylers Heritage House in London miteinzubeziehen.

Und dann flog Evelyn Marie Seidel, die Gründerin und Leiterin des Diana-Clubs, nach London. Gefilmt wurde im Covent Garden Hotel in einem Kaminzimmer. Mit dabei waren Esperanza Kusmenko aus Neuhaus und zwei weitere Clubmitglieder.

Für das Interview stellte das Filmteam viele Fragen über diesen wohl einzigartigen Club an Evelyn Marie Seidel. Diverse aus Deutschland mitgebrachte Diana-Andenken aus ihrem Diana-Schrank in Hameln werden ebenfalls gezeigt. Außerdem eine kleine Clubtreffen-Runde, die extra arrangiert wurde. Ausgestrahlt wird dieser Royal-Beitrag von Yahoo im Internet in alle Welt in etwa zwei Wochen.