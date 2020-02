Mittwoch, 12. Februar 2020

LAG-Vorstand diskutiert auf Klausur in Stadtoldendorf

Die LAG-Vorstandsmitglieder diskutierten dringende Handlungsbedarfe. Foto: TAH

Stadtoldendorf. Künftige Handlungsfelder im Rahmen LEADER waren die Schwerpunkte der Strategieklausur, die der Vorstand der Lokalen Aktionsgruppe „VoglerRegion im Weserbergland“ in der Waldgaststätte Mittendorffs Park in Stadtoldendorf diskutierte.

In lockerer Atmosphäre wurden das aktuelle Themenjahr „Blühende Orte - Lebendige Orte“ und das bisherige Kommunikationskonzept reflektiert. Aber auch über mögliche zukünftige Projektansätze machten sich die Anwesenden Gedanken. So spielt im Handlungsfeld „Landschaftswerte“ das Thema „Wald“ aufgrund der aktuellen Situation der Wäldern in der Region eine wichtige Rolle. Kurt Hapke, Geschäftsführer des Naturparks Solling-Vogler und Wolf Ebeling, Leiter des Forstamts Neuhaus schilderten den Anwesenden die dramatische Lage und erläuterten mögliche Projektansätze. Irina Hartig, Geschäftsführerin des Solling-Vogler-Region und selbst noch neu in der Region, zeigte Handlungsbedarfe im Bereich „Freizeit & Tourismus“ auf. Insbesondere hinsichtlich der Digitalisierung, der Nachhaltigkeit und der Barrierefreiheit sieht sie Verbesserungspotentiale.

