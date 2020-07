Donnerstag, 02. Juli 2020

Lama-Trekking im Solling

Für Teilnehmer und Tiere geht es 2,5 Kilometer durch die schöne SVR. Foto: privat

Schönhagen. Der ErlebnisWald Solling lädt am Sonntag, 19. Juli, zu einem tierischen Erlebnis ein: Von 11 bis 13.30 Uhr haben Interessierte aller Altersklassen die Möglichkeit, gemeinsam mit Lamas und Alpakas der „Peppers Ranch“ aus Uslar-Ahlbershausen auf eine spannende Wanderung zu gehen. Für die Teilnehmer sowie die Tiere geht es circa 2,5 Kilometer durch die schöne SVR. Während der Wanderung stehen vor allem der Kontakt und der Umgang mit den, aus der Familie der Kamele stammenden, Tieren im Vordergrund. So wird durch die Begleitung der feinfühligen Wesen jeder einzelne Schritt zu einem unvergesslichen Erlebnis. Treffpunkt ist der Parkplatz vom ErlebnisWald Solling in Schönhagen. Eine vorherige Anmeldung, bis zwei Tage vor Veranstaltungstermin, bei Stefan Noll unter der Telefonnummer 0178/9383118 ist dringend erforderlich. Es gelten die allgemein bekannten Abstands- und Hygieneregeln sowie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Die Führung ist kostenpflichtig. Weitere Informationen sind bei der Solling-Vogler-Region im Weserbergland, www.solling-vogler-region.de und unter der Telefonnummer 05536/960970 erhältlich.