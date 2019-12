Montag, 09. Dezember 2019

LAN-Party für Eltern der Kreisjugendpflege Holzminden: Was gegen Dauerzocken hilft

Das Gaming übt großen Reiz beonders auf junge Menschen aus. Zum Verstehen hilft es, als Erziehungsberechtigter mal selbst durch die Virtual-Reality-Brille zu blicken. Foto: Landkreis Holzminden

Holzminden. „Meinen 16-jährigen Sohn erreiche ich gar nicht mehr, der hängt nur noch vor seinem Computer und spielt.“ – Wer Kinder im entsprechenden Alter hat, kann die Aussage einer Mutter, die an der von der Kreisjugendpflege in Kooperation mit der Landesstelle Jugendschutz Niedersachsen organisierten LAN-Party für Eltern teilgenommen hat, nicht selten unterstreichen. Die technisch aufwändig gestaltete Veranstaltung zum Computerspielen in der Georg-von-Langen-Schule, Berufsbildende Schulen Holzminden, war eine gute Gelegenheit, sich über das Thema Spiele und den erzieherisch richtigen Umgang damit zu informieren. Mit etlichen Tablets, Computern und Konsolenausstattung bis hin zu zwei Virtual-Reality-Masken fürs Gaming hatte das Kreismedienzentrum extra eine Menge an Spiele-Hard- und -Software aufgeboten, um den 30 angemeldeten Eltern, Lehrern und Interessierten ein möglichst breit gefächertes Angebot zu zeigen, mithilfe dessen Kinder und Jugendliche heutzutage bevorzugt in ihrer Freizeit „zocken“.

