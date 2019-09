Mittwoch, 25. September 2019

LAN-Party für Eltern in Holzminden

Eltern lernen Computerspiele verschiedener Genres an einem Abend kennen. Foto: tah

Holzminden. Viele Eltern können nur schwer nachvollziehen, warum ihre Kinder von Computerspielen wie „Minecraft“ oder „League of Legends“ so fasziniert sind und das Tablet oder Smartphone mit den Spiele-Apps kaum aus der Hand legen können. Wie ein guter Mittelweg zwischen rigiden Verboten und „einfach laufen lassen“ aussehen kann, soll auf einer von der Kreisjugendpflege Holzminden organisierten Eltern-LAN-Party am Mittwoch, 27. November, in der Georg-von-Langen-Schule, Berufsbildende Schulen Holzminden, diskutiert werden. Die Veranstaltung ist kostenlos und findet von 18 bis 21.30 Uhr statt. Um zu verstehen, was die Kinder da so treiben, kann derzeit Angesagtes auf Computern einmal ausprobiert und angeschaut werden. Ein Vortrag eines Eltern-Medien-Trainers sowie eine anschließende Diskussion bieten Gelegenheit, sich eingehend über Möglichkeiten und Risiken digitaler Spiele zu informieren. Unterstützt wird die Eltern-LAN-Party der Kreisjugendpflege von der Landesstelle Jugendschutz Niedersachsen (LJS).

