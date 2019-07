Freitag, 05. Juli 2019

„Land der Alleen“ im Schloss Bevern

Die holländischen Linden zwischen Allersheim und Bevern. Foto: Hoppe

Bevern . Vom 7. Juli bis 29. September können Ausstellungsgäste im Kulturzentrum Weserrenaissance Schloss Bevern die schönsten Alleen des Landes Niedersachsen bewundern. Und zugleich viel erfahren. Eine landesweite Kooperation macht‘s möglich. Der Niedersächsische Heimatbund e.V. (NHB) hat von 2015 bis 2018 ein Projekt durchgeführt, bei dem eine repräsentative Übersicht über die niedersächsischen Alleen entstanden ist. Im interaktiven Web-Portal „Alleen in Niedersachsen“ haben engagierte Bürgerinnen und Bürger niedersachsenweit rund 2.000 Alleen gemeldet, die anschließend fotografiert und detailliert charakterisiert worden sind.

Aus dem so entstandenen großen Pool von hochwertigen Fotos präsentiert die Ausstellung eine Auswahl. Sie macht auf die historische Entwicklung der Alleen in Niedersachsen aufmerksam, erklärt die verschiedenen Baumarten, ihre regionalen Verteilungen, und wie durch Alleen ein Beitrag zum Naturschutz entsteht. Zugleich schürt sie aber auch das Interesse vor Ort und informiert die Besucher, was zum Beispiel Baumpatenschaften sind.

Mehr lesen Sie im TAH am 5. Juli 2019