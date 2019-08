Montag, 19. August 2019

Land fördert Hallenbad-Sanierung in Holzminden mit 610.000 Euro

Das Hallenbad Holzminden muss wieder einmal aufwändig saniert werden. Foto: spe

Holzminden. Die Stadt Holzminden erhält aus dem Sportstättensanierungsprogramm des Landes 610.080 Euro für den zweiten Bauabschnitt der anstehenden Hallenbadsanierung. Insgesamt werden acht Millionen Euro aus dem 100-Millionen-Euro-Topf vergeben. Holzminden erhält den Höchstbetrag. Die beiden Landtagsabgeordneten Sabine Tippelt (SPD) und Uwe Schünemann (CDU) freuen sich sehr über die Landesförderung, auch in dieser Höhe. Der TV 87 Stadtoldendorf erhält aus dem Förderprogramm für Vereine 36.000 Euro Zuschuss für die Sanierung der Sporthalle.

Da in den Förderrichtlinien „Hallenbadsanierungen“ als Schwerpunkt festgelegt wurde und das Baujahr ein wichtiges Entscheidungskriterium ist, hat das 1970 erbaute Holzmindener Schwimmbad den Zuschlag erhalten. Damit kann neben allgemeinen Modernisierungsmaßnahmen insbesondere das Edelstahlbecken mit Hubanlage eingebaut werden. Insgesamt wird dieser Bauabschnitt rund 1,55 Millionen Euro netto kosten.

Die Niedersächsische Landesregierung hat ein Programm zur Sanierung von Sportstätten in ganz Niedersachsen aufgelegt. Bis zum Jahr 2022 sollen insgesamt 100 Millionen Euro investiert werden, um den Sanierungsstau an den niedersächsischen Sportstätten abzubauen. Am Montag hat das Innenministerium nun die ersten 27 Maßnahmen bekanntgegeben, die in diesem Jahr dank der Förderung des Landes umgesetzt werden können. Die heimische SPD-Landtagsabgeordnete Sabine Tippelt dazu: „Ich freue mich außerordentlich, dass auch die Stadt Holzminden eine Förderung in Höhe von 610.080 Euro erhält.“

„Das ist landesweit die höchste Fördersumme in diesem Jahr“, freut sich der Landtagsabgeordnete Uwe Schünemann über die Zuwendung für das Hallenbad Holzminden. Er weist darauf hin, dass leider die übrigen Anträge aus dem Landkreis Holzminden noch nicht bewilligt werden konnten und verweist auf eine „zweite Chance“ 2020. Im nächsten Jahr stünden insgesamt erheblich mehr Mittel zur Verfügung.

Noch in diesem Jahr müsse mit der Umsetzung begonnen werden. (r/spe)

