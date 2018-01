Mittwoch, 03. Januar 2018

Land unter an der Weser: Poller Fähre stellt Betrieb ein

Land unter an der Weser: Auch der Holzmindener Weserkai ist vollständig überspült.

Kreis Holzminden. Die heftigen Regenfälle der vergangenen Tage und vor allem in der Nacht auf Mittwoch haben den Pegel der Weser sprunghaft ansteigen lassen. Gegen Mittag wurde am Mittwoch die erste Hochwasserwarnstufe erreicht, Tendenz weiter steigend. Während manche Radweg-Stücke entlang der Weser schon vor einigen Tagen gesperrt werden mussten, betrifft das Hochwasser nun auch die Fähre bei Polle. Sie muss bei einem Wasserstand von 4,20 Meter regulär den Betrieb einstellen. Auch wenn diese Marke am Mittwoch knapp überschritten wurde, wird die Fähre ihren Regelbetrieb im Laufe des Mittwoch noch aufrechterhalten. Ab Donnerstagmorgen verkehrt sie allerdings nicht mehr. Der Landkreis Holzminden bittet die Nutzer der Fähre um Verständnis. (nig)

