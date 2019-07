Montag, 15. Juli 2019

Land will Porzellanmanufaktur Fürstenberg übernehmen

Minister Reinhold Hilbers hinterließ seinen Händeabdruck aus Porzellan in der Galerie des Museums im Schloss Fürstenberg. Foto: fhm

Fürstenberg. „Das Land steht zu Fürstenberg“, sagte Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers am Montagvormittag bei einem Besuch in der Porzellanmanufaktur. Die Beteiligungsgesellschaft des Landes Niedersachsen will die Anteile an der Manufaktur Fürstenberg übernehmen, die bislang die Nord/LB hält. Hilbers betonte, dass das Land die Porzellanmanufaktur weiterentwickeln wolle. Keineswegs sei die Schließung des defizitären Unternehmens geplant, erklärte der Finanzminister in einem Pressegespräch nach einem Rundgang durch die Manufaktur und Gesprächen mit der Geschäftsführung. Das Landeskabinett habe die entsprechenden Beschlüsse gefasst. Sobald die EU-Kommission in Brüssel grünes Licht für die Übernahme gebe, werde man die dafür notwendigen Gesetzesvorlagen in den Landtag einbringen, kündigte der Finanzminister an. (fhm)

