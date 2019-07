Mittwoch, 17. Juli 2019

Landesbehörde für Straßenbau legt neun Varianten vor

Die zunächst gewählte Trasse blieb in der landesplanerischen Feststellung stecken, weil sie vielen Bürgern zu dicht an der Wohnbebauung entlangführte. Foto: jbo

Eschershausen. „Minister Althusmann: Varianten werden geprüft“ – so titelte der TAH im Sepember 2018 nach Gesprächen des niedersächsischen Wirtschafts- und Verkehrsministers Bernd Althusmann mit Vertretern der kurz zuvor erst gegründeten Bürgerinitiative „Westumgehung“ in Eschershausen. Ihre Kritik konzentrierte sich vor allem daran, dass die zur landesplanerischen Feststellung vorgelegte Trasse zu dicht an die Wohnbebauung heranreiche. Und tatsächlich legt die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr jetzt nicht weniger als neun (!) Trassenvarianten vor, darunter mehrere mit einem Tunnel. Die neuerliche Prüfung der Varianten kann also beginnen. Diesmal soll der Prüfungsprozess jedoch transparenter gestaltet werden – und die Bürger sollen stärker mitgenommen werden auf dem Weg. So kündigt es die Landesbehörde am Mittwoch in einer Pressemitteilung an. (r/rei)

Mehr lesen Sie im TAH am 18. Juli 2019