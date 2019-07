Samstag, 20. Juli 2019

Landesforsten sind besorgt um Buchenbestände auch im Kreis Holzminden

Lichte Buchenkronen, hier auf dem Burgberg bei Bevern. Foto: Niedersächsische Landesforsten

Kreis Holzminden. „Die Fichten sterben, die Buchen leiden“, so hat der TAH einen Stellungnahme Michael Buschmanns aus der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Holzminden überschrieben. Nicht nur der Naturschützer schlägt Alarm. Auch die Fachleute der Niedersächsischen Landesforsten sind äußerst besorgt. „In vielen Wäldern zeigen sich derzeit zahlreiche absterbende Buchen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Das gilt auch für den waldreichen Landkreis Holzminden, für Solling und Vogler, insbesondere auf steinigen Böden.

Die mittel- und langfristigen Folgen sind noch gar nicht abzusehen. Aber es wird historische Veränderungen geben, davon gehen die Experten aus. Wie darauf zu reagieren ist, wissen die Landesforsten selbst noch nicht. Sie muss experimentieren., Neues ausprobieren und ist doch gerade erst dabei, die Schäden zu analysieren. Gefährliche Baumfällungen stehen bevor. Welche Baumarten sind am widerstandsfähigsten? Welchen Artenmix sollen sie in einem Mischwald künftig anpflanzen? Buchen, die 150 Jahre dem Klima getrotzt haben, sterben.

Zuerst werden Wälder und Bergrücken, vielleicht ganze Gebirgsketten kahl sein. Wegen der Bruchgefahr müssen Straßen, vielleicht der Weserradweg, gesperrt werden. Welche Wälder dürfen nicht mehr betreten werden, weil es zu gefährlich ist? Das Buchensterben wird wirtschaftliche Folgen für die Landesforsten, aber auch private Waldbesitzer haben, die glaubten, zukunftssicher in Wald investiert zu haben. Für Holzheizer wird das Buchenbrennholz vielleicht zunächst günstig, dann sehr viel teurer werden. Auch der Laie kann die trockenen, absterbenden Buchenbestände mittlerweile mit bloßem Auge erkennen: Von der B 64 aus am Burgberg etwa, an den Südlichen Burgberghängen besonders, vom Weserradweg bei Forst aus, am Pagenrücken bei Warbsen oder am Hainberg zwischen Oelkassen und Kirchbrak. (spe)

