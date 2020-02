Freitag, 28. Februar 2020

Landesgartenschau Höxter: „Zeitreise“ mit Weser, Wall und Corvey

Axel Lohrer, Sprecher des Preisgerichts, stellt den Siegerentwurf vor. Foto: fhm

Höxter. Die Landesgartenschau, die 2023 in Höxter stattfinden wird, nimmt Formen an. Am Freitagnachmittag wurde gezeigt, wie die Landesgartenschau konkret aussieht und wie das Gelände von den Wallanlagen über die Weserpromenade bis nach Corvey gestaltet werden. 18 Landschaftsarchitekturbüros hatten zwischen September und Januar Entwürfe erarbeitet, zwei Tage lang hatte ein Preisgericht die eingereichten Vorlagen bewertet und sich dann mit großer Mehrheit für den Entwurf „Zeitreise“ des Büros Franz Reschke Landschaftsarchitekt aus Berlin entschieden. Auf Platz zwei kam der Entwurf „Hinaus ins Freie“ der ST Raum A GmbH aus Berlin und auf Platz drei landete „Weser, Wall und Weltkultur“ von Club L94 Landschaftsarchitekten aus Köln. (fhm)

Mehr lesen Sie im TAH vom 29.02.2020