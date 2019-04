Donnerstag, 25. April 2019

Landesregierung sieht Risiken für Termin Ende 2020

Wegen drohender Felsabstürze ist die B 83 bei Steinmühle gesperrt. Foto: tah

Steinmühle. Immer wieder wird beklagt, dass der Straßenbaubehörde in Niedersachsen Fachkräfte fehlen. Das hat Landtagsabgeordneter Hermann Grupe (FDP) zum Anlass genommen, bei der Landesregierung nachzufragen, wie die Situation bei der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Hameln ist und welche Konsequenzen das für die Sperrung der Bundesstraße 83 hat. Zwar wurde bestätigt, dass es derzeit beim Geschäftsbereich Hameln Probleme gebe, Ingenieur- und Technikerstellen zu besetzen. Dies habe jedoch keine Auswirkung auf die Maßnahme B 83 Steinmühle, weil dieses Projekt oberste Priorität genieße und hierfür entsprechendes Personal eingesetzt werde, so die Antwort der Landesregierung. Auch den aktuellen Zeitplan der Arbeiten in Steinmühle wollte Hermann Grupe mit seiner „Kleinen Anfrage“ berichtet bekommen. Für die aktuell laufenden und noch anstehenden Arbeiten gebe es natürlich entsprechende Zeitplanungen, bekräftigte die Landesregierung. Diese sehen einen Fertigstellungstermin bis Ende 2020 vor. Allerdings bestehen Risiken bei der Umsetzung einmal in den geologischen Verhältnissen, dann bei den Ressourcen und Kapazitäten der ausführenden Spezialfirmen und zudem im Vergabeverfahren, so die Antwort der Landesregierung. (fhm)

