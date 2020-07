Mittwoch, 01. Juli 2020

Landfrauencafé in Vahlbruch öffnet wieder

Der Verein Landleben setzt Hygiene- und Abstandsregeln im Café um.

Vahlbruch. Dreieinhalb Monate war es nicht möglich, in dem beliebten Café Landlust in Vahlbruch einzukehren. So lange hat sich das Café in der coronabedingten Zwangspause befunden. Doch jetzt hat sich der Verein Landleben aufgrund bereits zahlreicher Lockerungen der Auflagen entschlossen, die Räumlichkeiten wieder für den Publikumsverkehr zu öffnen. Lange wurde an einem Konzept zur Umsetzung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln gefeilt. Die Gasträume wurden um einige Stühle reduziert, die Stellung der Tische etwas verändert, um großzügige Laufwege schaffen zu können und auch der Cafégarten hierhingehend überprüft.

