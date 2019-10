Montag, 28. Oktober 2019

Landkreis Holzminden finanziell vor dem Offenbarungseid

Die Ausschussmitglieder empfehlen die überplanmäßige Ausgabeermächtigung. Foto: bs

Kreis Holzminden. Diese Nachricht hat die Kreistagsabgeordneten eiskalt erwischt: Der Landkreis Holzminden ist in den letzten Monaten tief in die roten Zahlen gerutscht. So tief, dass sich die Kommunalaufsicht Hannover eingeschaltet hat und Konsequenzen fordert. Knapp 3,7 Millionen Euro fehlen. In der Kreisverwaltung wird jeder Cent umgedreht. Die Haushaltsplanberatungen für 2020 sind gestoppt. Der Grund für die Schieflage: Im Jugendamt des Landkreises ist ein Fehlbetrag in Millionenhöhe aufgelaufen. 4,8 Millionen Euro mehr als geplant sind und müssen dort ausgegeben werden. Gleichzeitig fallen die Schlüsselzuweisungen des Landes um 2 Millionen Euro niedriger aus, als im Haushalt kalkuliert. Eine solche Haushaltslücke lässt sich nicht so einfach schließen. Auch im nächsten Jahr nicht. Was das bedeutet: Mal abgesehen vom Schulringtausch wird der Landkreis Holzminden seine Investitionen zusammenstreichen müssen. Und die Politiker werden sich Gedanken darüber machen müssen, wo sie Gebühren erhöhen und den Service zusammenstreichen können. (bs)

