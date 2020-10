Freitag, 09. Oktober 2020

Landkreis Holzminden informiert über den Bildungs- und Betreuungsgipfel

Bewusst relativ klein gehalten ist die Zahl der Teilnehmer am Bildungs- und Betreuungsgipfel. Foto: Peter Drews / Landkreis Holzminden

Kreis Holzminden. Er wirkt ein wenig geheimnisumwittert, dabei wurde er von allen gewollt und soll auch breit kommuniziert werden: Der Bildungs- und Betreuungsgipfel soll nach zukunftsorientierten Lösungen für die Schullandschaft des Landkreises suchen. So jedenfalls wollten es alle Kreistagsmitglieder einstimmig in der letzten Kreistagssitzung Ende letzten Jahres. Und damit kein Wahlkampfgetrommel den sachlichen Dialog stört, wurden auch die Rahmenbedingungen gleich konkret mit festgezurrt. Innerhalb von drei Monaten sollte ein Ergebnis vorliegen, den Personenkreis hatte man auf ein Fraktionsmitglied und die Verwaltungsspitzen der Samtgemeinden beschränkt. Jetzt hat der Gipfel zum dritten Mal in der Sporthalle der Berufsbildenden Schulen getagt. Und auch wenn das sportliche Zeitlimit nicht mehr eingehalten werden kann und sich manches Kreistagsmitglied mittlerweile an die selbst bestimmte Personenbeschränkung nicht erinnern mag: Der Dialog wird sachlich und konstruktiv geführt, der Gipfel könnte mit einem Kreistagsbeschluss zum Jahresende tatsächlich Nägel mit Köpfen machen.

Der Landrat stellte in seiner Präsentation vier von der Verwaltung mit detaillierten Berechnungen unterlegte grundsätzliche Alternativszenarien vor. Das erste geht von einem Erhalt aller Standorte aus, das zweite favorisiert den Neubau eines sechszügigen „Schulstandortes Nord“ in Eschershausen bei gleichzeitiger Schließung der weiterführenden Schulen in Bodenwerder, Delligsen, Stadtoldendorf und natürlich auch des bisherigen in der Raabe-Stadt. Das dritte Szenario ähnelt dem zweiten, nur dass kein Neubau auf der Grünen Wiese bei Holzen, sondern ein größerer Anbau am gegenwärtigen Standort an der Wilhelm-Raabe-Schule geplant würde. Im vierten Szenario schließlich würden die Oberschulen in Bodenwerder und Stadtoldendorf erhalten bleiben und saniert werden, alle anderen weiterführenden Schulen im Nordkreis dagegen geschlossen.

