Montag, 09. März 2020

Landkreis Holzminden informiert zum Corona-Virus: Wie mit Veranstaltungen umgehen?

Kreis Holzminden. Wegen der schnellen Ausbreitung des Corona-Virus in Deutschland hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn empfohlen, Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern vorerst abzusagen (der TAH berichtete). Ziel ist es, mit dieser Maßnahme die Verbreitung des Virus zu verlangsamen. Der Landkreis Holzminden schließt sich dieser Empfehlung an. „Ein Verbot von Veranstaltungen wird derzeit noch nicht ausgesprochen. Abhängig von der weiteren Ausbreitungsentwicklung kann es jedoch in naher Zukunft dazu kommen“, heißt es in einer Pressemitteilung von Montagnachmittag. Der Landkreis teilt weiter mit: „Grundsätzlich ist allerdings vor allem älteren Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen (zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Atemwegserkrankungen) zu raten, Menschenansammlungen gleich welcher Art und Größe möglichst zu meiden und eine gute Händehygiene und Husten- und Nies-Etikette zu beachten.“

Informationen und Hilfestellungen für Personen mit einem höheren Risiko für einen schweren COVID-19-Krankheitsverlauf sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen gibt es unter www.rki.de und www.niedersachsen.de/Coronavirus. Unter diesen Telefonnummern gibt das Gesundheitsamt des Landkreises Holzminden Auskunft: 05531/707370, 05531/707457, 05531/707371, 05531/707372 und 05531/707368.