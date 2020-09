Freitag, 04. September 2020

Landkreis Holzminden profitiert von Landesförderung

93.000 Euro gibt es für artenreiches Grünland.

Kreis Holzminden. Der Landkreis Holzminden bekommt knapp 93.000 Euro für Förderung des Erhalts artenreichen Grünlands. Das teilt Sabine Tippelt (SPD-Landtagsabgeordnete) mit und freut sich: „Förderung ein positives Signal für Nachhaltigkeit in unserer Region“.

Im Haushaltsplan 2020 stehen Zuschüsse zur Förderung des Erhalts von artenreichem Grünland in Höhe von insgesamt 750.000 Euro zur Verfügung. Entsprechend des Haushaltsplans sollen damit bestimmte Lebensraumtypen in Niedersachsen gefördert werden. Das sind vor allen Dingen magere Fischlandschaften, Bergmähwiesen, naturnahe Kalkmagerrasen und artenreiche Borstgrasrasen.

Auch der Landkreis Holzminden erhält eine Förderung. Diese fällt mit 92.750 Euro vergleichsweise hoch aus. Die heimische Landtagsabgeordnete Sabine Tippelt (SPD) freut sich deshalb ganz besonders über die Förderung aus Hannover: „Es ist ein positives Signal für die Nachhaltigkeit in unserer Region und zeigt einmal mehr, dass die SPD-geführte Landesregierung und insbesondere Umweltminister Olaf Lies sich stark für den Umweltschutz machen.“

Die zur Verfügung stehenden Mittel werden nun über geeignete Projekte im Rahmen der Projektanmeldungen zur Landesprioritätenliste „Pflege und Entwicklung in NSG und Natura 2000-Gebieten“ bewirtschaftet. Im Rahmen dieses Verfahrens wurden Ende 2019 insgesamt über 300 Maßnahmen beim Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz angemeldet.