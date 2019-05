Montag, 06. Mai 2019

Landkreis Holzminden startet Projekt für saubere Kinderhände

Die Initiatoren vom Landkreis Holzminden für mehr Händehygiene bei Kindern. Foto: ap

Holzminden. Händehygiene bei Kindern fördern, das möchte der Landkreis Holzminden mit dem neuen Projekt „Händewaschen, na klar!“. Bei der Auftaktveranstaltung am Montag stellen die Initiatoren die zahlreichen Mitmachaktionen für Kinder vor. Ab September soll dann das Projekt an den Start gehen: Leiter sowie Erzieher der 42 KiTas aus dem gesamten Kreis Holzminden werden am 25. September geschult; anschließend läuft das Projekt bis Dezember. Die „Hygieneinspektoren“, Uwe Brinkmann und Michael Kos vom Gesundheitsschutz des Landkreises, besuchen dann die Kindergärten und vermitteln gemeinsam mit den Pädagogen Händehygiene an die Kleinen. Handseife darf da natürlich nicht fehlen – weitere Hilfsmittel sind sogenannte „Zauberkoffer“ oder Mikroskope. Initiiert wird das Projekt vom Bereich der Medizinischen Fachdienste, Gesundheitsschutz und Betreuungsstelle sowie dem Jugendamt des Landkreises Holzminden. (ap)

