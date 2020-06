Montag, 22. Juni 2020

Landkreis Holzminden steht auf Platz eins

Die Landkreise Holzminden und Schaumburg hatten im Jahr 2019 die höchsten Zuwachsraten beim Industrie-Umsatz. Foto: Fotolia

Kreis Holzminden. Die Landkreise Holzminden und Schaumburg hatten im Jahr 2019 die höchsten Zuwachsraten beim Industrie-Umsatz, insgesamt ergeben sich für das vergangene Jahr aber rückläufige Umsätze in der IHK-Region. Das zeigen die aktuellen Daten des Landesamts für Statistik Niedersachsen.

Die Industrieumsätze lagen in vielen Landkreisen und großen Städten 2019 infolge der konjunkturellen Schwäche unter Vorjahresniveau. Umsatzzuwächse konnten allein die Landkreise Holzminden (plus 5,2 Prozent), Schaumburg (plus 4,0 Prozent) und Hameln-Pyrmont (plus 0,6 Prozent) verzeichnen. Ungewohntes Schlusslicht in der Umsatzentwicklung der Landkreise ist der Landkreis Diepholz (minus 13,8 Prozent), der lange Jahre „Tabellenführer“ der Umsatzstatistik war. Die Stadt Langenhagen (minus 15,3 Prozent) hat die Rezession sogar noch stärker getroffen. Insgesamt ergibt sich für den IHK-Bezirk ein Umsatzrückgang von 4,8 Prozent. Niedersachsen liegt mit einem Plus von 1,1 Prozent deutlich besser, Bundesergebnisse liegen noch nicht vor.