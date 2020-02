Mittwoch, 19. Februar 2020

Landkreis Holzminden tritt „Rettet die 112“ bei

Der Schockraum der Notaufnahme im Holzmindener Krankenhaus. Sie wäre von dem Gesetzesvorhaben bedroht.

Kreis Holzminden. Mittwoch, 14.50 Uhr. Gerade fährt wieder ein Rettungswagen am TAH-Gebäude vorbei. Mit Blaulicht und Martinshorn. Ist es ein Notfall, sind die Retter bald wieder zurück, auf dem kurzen Weg in die Notaufnahme des Holzmindener Krankenhauses. Wird das auch zukünftig so sein? Oder müssen die Patienten dann in eines der Notfallzentren gefahren werden, die der Bund einrichten will? Das jedenfalls sehen die Planungen von Bundesgesundheitsminister Spahn vor, gegen die sich inzwischen breiter Widerstand formiert (der TAH berichtete). Auch der Holzmindener Kreistag ist jetzt dem Bündnis „rettet die 112 und den Rettungsdienst – für den Rettungsdienst als Landes- und Kommunalaufgabe“ beigetreten. Der Beitritt erfolgt einstimmig. „Das Gesetzesvorhaben“, so Christian Meyer von den Grünen, der das Thema im Kreistag vorstellt, „ist eine Gefahr für den Rettungsdienst im Kreis Holzminden. Es ist notwendig, dass wir uns wehren, damit Spahn den Gesetzentwurf in die Tonne kloppt“. Der TAH hat auch im Holzmindener Krankenhaus nachgefragt, denn die Notaufnahme wäre ebenfalls bedroht. (bs)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 20.02.2020