Freitag, 20. Dezember 2019

Landkreis Holzminden warnt vor falschen Mails

Diese Vorschaltseite sieht, wer die Homepage des Laandkreises aufruft.

Kreis Holzminden. Der Landkreis Holzminden hat am Freitagvormittag seiner Homepage eine dringende Warnung vorgeschaltet: Denn: Unter der Absenderadresse von Mitarbeitern der Kreisverwaltung werden seit Freitag Mails verschickt. Die Mails seien täuschend echt, kommen aber nicht aus der Kreisverwaltung. In der Mail werden die Empfänger aufgefordert, einen Anhang zu öffnen. Die Kreisverwaltung warnt dringend davor, diese Anhänge zu öffnen. Die Mails, so die Warnung, werden nicht vom Landkreis-Server aus versandt, sondern von wechselnden anderen Absendern. Also äußerste Vorsicht bei elektronischer Post, die von Mitarbeitern des Landkreises zu kommen scheinen! (bs)