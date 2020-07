Mittwoch, 22. Juli 2020

Landkreis Holzminden weiter coronafrei

Der Landkreis Holzminden ist weiterhin coronafrei.

Kreis Holzminden. „Weiterhin coronafrei“ – das meldet der Landkreis Holzminden am Mitwochmorgen auf seiner Hompage. Dass heißt, es gibt momentan keine positiv Getesteten, die noch nicht als genesen gelten. Und es befindet sich derzeit auch niemand mehr in Quarantäne. Die letzten drei Personen sind daraus offiziell am 5. Juni entlassen worden.

Ein Blick auf die Statistik: Die Gesamtanzahl der laborbestätigt positiv Getetesten lag zuletzt bei 106, davon sind 99 wieder genesen und sieben verstorben.