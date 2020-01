Mittwoch, 15. Januar 2020

Landkreis Holzminden wird Modellregion

In fünf Modellregionen in Niedersachsen, darunter der Kreis Holzminden, sollen Ideen entwickelt werden, um Lehrer „aufs Land“ zu bekommen. Foto: Pixabay

Kreis Holzminden. Gute Nachrichten aus Hannover auch für Schulen im Landkreis Holzminden. Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne hat mitgeteilt, dass am 1. Februar 2020 ein Sonderprogramm starten soll, dessen Ziel es ist, die Sek-I-Schulen zu stärken. Ideen und Möglichkeiten sollen dabei gemeinsam mit den Schulen entwickelt werden und anschließend auf ihre Machbarkeit untersucht werden. Ziel dabei ist es, in landesweit fünf ausgewählten Modellregionen, zu denen auch der Landkreis Holzminden gehört, die Attraktivität der Haupt-, Real- und Oberschulen zu steigern und die Gewinnung von Lehrkräften an diesen Schulen zu unterstützen. In Zusammenarbeit mit den Schulträgern und bestehenden Bildungsregionen können neue Ideen entwickelt, vorhandene Projekte intensiviert und gemeinsam Maßnahmen erprobt werden, die später auch landesweit umgesetzt werden können.

Erste positive Reaktionen auf die Möglichkeit, zum Beispiel Flächenprämien zu zahlen oder die Umzugskosten zu übernehmen, kamen von den beiden Landtagsabgeordneten Sabine Tippelt (SPD) und Uwe Schünemann (CDU). Beide hatten in der Vergangenheit mehrfach auf die besonderen Probleme des Kreises Holzminden bei der Besetzung von Lehrerstellen hingewiesen – auch gegenüber dem Kultusministerium.

