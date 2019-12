Freitag, 20. Dezember 2019

Landkreis Holzminden wird Öko-Modellregion

Die niedersächsische Landwirtschaftsministerin gibt grünes Licht für die ersten drei Öko-Modellregionen Niedersachsens

Kreis Holzminden. Niedersachsen hat erstmals drei Öko-Modellregionen: Holzminden, Goslar und Uelzen. Sie haben sich mit ihren Konzepten durchgesetzt und können mit Unterstützung des Niedersächsischen Landwirtschaftsministeriums (ML) nun die Projekte auf den Weg bringen. Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast: „Ein wichtiger Schritt für uns. Wir fördern mehr Bio in Niedersachsen. Immer mehr Menschen legen Wert auf regionale Bio-Lebensmittel – aber die Nachfrage übersteigt das Angebot. Daher freue ich mich, den drei Projektträgern nun eine Förderung in Aussicht stellen zu können. Auf dem Weg zu einem größeren Bio-Angebot in und aus Niedersachsen brauchen wir innovative Lösungen, wie sie in den Öko-Modellregionen entwickelt werden sollen.“

Dieser Aufgabe sehen die erfolgreichen Projektträger entgegen, die nun über drei Jahre hinweg für ihr Projektmanagement mit jeweils bis zu 60.000 Euro pro Jahr vom Land unterstützt werden: Der Landkreis Goslar (gemeinsam mit der LEADER-Region Westharz), die Bezirksstelle Uelzen der Landwirtschaftskammer Niedersachsen (gemeinsam mit der LEADER-Heideregion Uelzen) und der Landkreis Holzminden (gemeinsam mit der LEADER-Region VoglerRegion im Weserbergland). Die eingereichten Konzepte hatten eine Fachjury aus Wissenschaftlern und Vertretern von Verbänden und Fachbehörden überzeugt.

Was ist eine Öko-Modellregion?

Das Grundprinzip einer Öko-Modellregion (ÖMR) ist auf die Erhöhung des regionalen Anteils ökologisch wirtschaftender Betriebe ausgerichtet. Das betrifft zum einen die landwirtschaftliche Produktion, aber auch die Bereiche Verarbeitung, Vermarktung bis hin zur Gemeinschaftsverpflegung in öffentlichen Einrichtungen und Kantinen. Der Fokus liegt dabei auf kommunalen und regionalen Strukturen und Netzwerken. Weil sich für jede ÖMR andere Ausgangslagen und Voraussetzungen ergeben, musste für jede Region ein individuelles Konzept entwickelt werden, das auf die Akteure und Bedürfnisse vor Ort zugeschnitten ist. Beispiele für Tätigkeitsfelder in Öko-Modellregionen sind etwa der Aufbau von bäuerlichen Liefergemeinschaften für den Lebensmitteleinzelhandel oder der Ausbau der Direktvermarktung zum Erhalt der regionalen Nahversorgung auf dem Land.

Konzept für Holzminden

Mit 17 landwirtschaftlichen Biobetrieben und rund 1.000 Hektar beträgt der ökologisch bewirtschaftete Anteil an der Landwirtschaft nach Angaben der Projektträger nur rund 3,7 Prozent im Kreis Holzminden, dabei hat es in den letzten Jahren kaum eine Steigerung gegeben. Deshalb ist die Region mit der klaren Zielstellung angetreten, eine signifikant höhere Bioproduktion im Landkreis Holzminden zu erreichen, und hat diese auch an konkreten Zielen festgemacht. Als besonderes Entwicklungspotenzial werden ein vorhandener Bio-Schlachthof, eine bereits etablierte Regionalmarke und bestehende Vertriebskontakte zu Großküchen herausgestellt. Hier will die Region anknüpfen und sich in einem ersten Entwicklungsschritt auf die Bio-Rindfleischproduktion fokussieren, die Palette der Bioprodukte dann aber ausweiten und zum Beispiel auch für Ackerbaubetriebe neue Marktchancen im Ökosektor entwickeln.

Warum braucht Niedersachsen Öko-Modellregionen?

Verbraucherinnen und Verbraucher wollen bewusster einkaufen und essen. Dafür müssen sie wissen, wo ihre Lebensmittel herkommen und wie sie produziert wurden. Viele setzen dabei auf Bio-Produkte, doch müssen sie hier oft auf Lebensmittel zurückgreifen, die nicht aus der Region stammen. Dabei bringt der ökologische Landbau viele positive Effekte: Er leistet wichtige Beiträge zum Schutz der biologischen Vielfalt, des Wassers und des Bodens sowie für die Entwicklung des ländlichen Raumes.

Rund 1.400 Unternehmen in Niedersachsen verarbeiten in steigendem Umfang Bio-Erzeugnisse und schaffen Arbeitsplätze. Auf rund 2.000 landwirtschaftlichen Betrieben wird ökologisch gewirtschaftet und mehr als 107.000 Hektar landwirtschaftlicher Fläche wird für die Bio-Produktion genutzt – Tendenz steigend. Das Marktvolumen steigt allerdings, ohne dass diese Wertschöpfungspotentiale von der regionalen Ökolandwirtschaft hier in gleichem Umfang genutzt werden. Dazu Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast: „Wir müssen am Ball bleiben, um bei der Bio-Produktion nicht abgehängt zu werden. Von der Produktion von Futtermitteln angefangen bis hin zum Einsatz von Bioprodukten in der Gemeinschaftsverpflegung haben wir noch sehr viele Möglichkeiten die Marktanteile unserer Niedersächsischen Ökobetriebe auszuweiten, sodass die entsprechende Wertschöpfung unseren niedersächsischen Betrieben auch zugutekommt.“

Wie geht es jetzt weiter?

Mit den vorliegenden Konzepten ist der erste Schritt getan. Die jeweilige Ausgangslage wurde analysiert, die Ziele definiert, Maßnahmen entwickelt und Meilensteile gesteckt. Anfang 2020 werden die Beteiligten ins Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (ML) zu einer Auftaktveranstaltung geladen. Hier werden auch Vertreterinnen und Vertreter aus Verbänden sowie von Unternehmen und Gremien als Ansprechpartner teilnehmen. Die Fachjury des Wettbewerbs, der sogenannte Begleitkreis, steht den Projektmanagern auch weiterhin beratend zur Seite und wird die Umsetzung evaluieren. Informationen zu den Projektfortschritten, Ansprechpartnern oder Veranstaltungen erhalten Sie auf der Webseite www.ml.niedersachsen.de/oekomodellregionen.