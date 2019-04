Samstag, 13. April 2019

Landrätin eckt mit Journalisten an

Der Deutsche Journalisten-Verband in Niedersachsen sieht in dieser Veröffentlichung auf der Internetseite des Landkreises Holzminden „Angriff auf die Pressefreiheit“.

Kreis Holzminden/Hannover. „So ein wenig habe ich es ja geahnt, dass zum Ende meiner Amtszeit noch einmal jemand um die Ecke kommt, um das, was er für eine notwendige Abrechnung hält zu präsentieren“ – mit diesen Worten leitet Angela Schürzeberg die Antwort auf einen Fragenkatalog ein, den ein Hannoveraner Journalist an die Landrätin geschickt hat. Die Fragen thematisieren die Kritik an der Arbeit der Kreisverwaltung – von den doppelten Müllverträgen über Beraterverträge bis hin zu den Millionen für den Schulringtausch. Wie Angela Schürzeberg aber diese Fragen beantwortet – und vor allem, wo sie das tut, ist zumindest ungewöhnlich: Nicht direkt, sondern im Internet, auf der Homepage des Landkreises Holzminden. Und für den Deutschen Journalisten-Verband in Niedersachsen ein „Angriff auf die Pressefreiheit“. (bs)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 13.04.19