Mittwoch, 13. Juni 2018

Landrätin legt wieder ausgeglichenen Haushalt vor

Die Schulbaumaßnahme Billerbeck beginnt im kommenden Jahr.

Holzminden. „Der Haushalt ist erneut ausgeglichen und das soll laut mittelfristiger Finanzplanung bis 2022 auch so bleiben.“ Landrätin Angela Schürzeberg präsentierte dem Kreistag den Entwurf des neuen Haushaltsplanes für 2019. Sie freute sich darüber, dass dieses grundlegende Zahlenwerk nicht nur ausgeglichen, sondern auch so früh vorgelegt werden kann, um eine zeitige Beratung und Verabschiedung zu ermöglichen. So bleibe der Kreis handlungsfähig und müsse nicht eine vorläufige Haushaltsführung hinnehmen. (fhm)

Lesen Sie den ausführlichen Artikel im TAH vom 14. Juni 2018