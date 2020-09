Freitag, 18. September 2020

Landrat Michael Schünemann vermittelt im Tierheimstreit

Interessentschaft und Tierschützer treffen sich zu Gespräch im Kreishaus. Foto: Peter Drews/Landkreis Holzminden

Holzminden. Die Situation scheint völlig zerfahren, zu unversöhnlich stehen sich beide Seiten gegenüber. Doch jetzt machte die Holzmindener Feldwegeinteressentschaft einen ersten Schritt und bat den Tierschutzverein Holzminden-Höxter um ein klärendes Gespräch. In der Streitfrage, ob sich das Tierheim am Allernbusch ansiedeln darf und dafür das notwendige Wegerecht von der Interessentschaft eingeräumt bekommt, haben beide Seiten im Kreishaus zusammengefunden. Interessentschaftsvorstand Friedrich Schütte hatte Landrat Michael Schünemann um Moderation gebeten und der übernahm die Aufgabe gern. Eine schnelle Lösung, so die Quintessenz des Treffens, gibt es erst einmal nicht. Aber mit etlichen Missverständnissen wurde zumindest erst einmal aufgeräumt.

Mehr lesen Sie im TAH vom 19.09.2020.