Samstag, 18. Januar 2020

Landwirte aus dem Kreis Holzminden bei der Demo in Hannover

Christian Ahlswede aus Holzen organisierte den Holzmindener Trecker-Konvoi. Foto: Wille

Kreis Holzminden. Mit rund 2000 Traktoren sind Bauern am Freitag erneut in die niedersächsische Landeshauptstadt gerollt. In einer Kundgebung vor dem Neuen Rathaus demonstrierten sie für eine „Zukunftsperspektive der heimischen Landwirtschaft“, wie es ein Redner formulierte. Auch Dutzende Landwirte aus dem Landkreis Holzminden haben sich mit gut 50 Treckern auf den Weg gemacht. „Ich habe das Gefühl, dass wir mit unserem Protest schon einiges bewegt haben und auch die Politik inzwischen erkannt hat, nicht mehr alle Entscheidungen ohne uns Betroffene durchdrücken zu können“, resümierte der Organisator des Holzmindener Trecker-Konvois Christian Ahlswede.

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 20. Januar 2020.