Montag, 11. November 2019

Landwirte aus dem Kreis Holzminden fahren nach Hamburg

Zuletzt haben die Bauern aus dem Landkreis Holzminden in Hannover demonstriert. Jetzt fahren sie nach Hamburg, diesmal mit dem Zug. Foto: Landvolk

Kreis Holzminden/Hamburg. Nach den bundesweiten Protesten von Landwirten vor ein paar Tagen machen sie nun erneut mobil, um zu demonstrieren. Ihr Ziel dieses Mal ist die Umweltministerkonferenz am kommenden Donnerstag in Hamburg. Dort wollen die Bauern unter anderem ihre Kritik am geplanten Agrarpaket der Bundesregierung deutlich machen, das aus ihrer Sicht zu massiven Einschränkungen in ihrer Berufsausübung führt. Zur gemeinsamen Anreise mit dem Zug nach Hamburg ruft das Landvolk Weserbergland auf. Treffpunkt dafür ist am Donnerstag um 8.30 Uhr vor dem Bahnhof in Alfeld.