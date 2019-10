Mittwoch, 23. Oktober 2019

Landwirte aus dem Landkreis Holzminden protestieren in Hannover

Landwirt Christian Ahlswede bei seiner Rede in Hannover. Foto: tah

Hannover/Holzen. Tausende Landwirte demonstrierten am Dienstag bei der zentralen Kundgebung in Bonn und ebenso in mehreren Städten Norddeutschlands ihre Unzufriedenheit mit der Agrarpolitik der Bundesregierung. Sie sind mit den Neuerungen, die das Agrarpaket vorsieht, bei Weitem nicht einverstanden und drängen darauf, in Entscheidungsprozesse, die sie unmittelbar betreffen, stärker einbezogen zu werden. Durch die geschlossenen Protestaktionen wollen sie nicht länger ungehört bleiben, denn gehört fühlen sich die Landwirte schon lange nicht mehr, meint Christian Ahlswede, stellvertretender Vorsitzender des Landvolks im Landkreis Holzminden und Landwirt. Der Holzener hat die Entwicklung der Protestbewegung von Anfang an verfolgt und am Dienstag bei der Demonstration auf dem Platz der Göttinger Sieben vor dem Landtag in Hannover eine Rede gehalten. (beb)

