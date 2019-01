Montag, 21. Januar 2019

Landwirte werben in Holzminden um Verständnis für ihre Arbeit

Mit diesen Beuteln bedanken sich Holzmindens Landwirte für das Vertrauen in die regionale Landwirtschaft. Foto: Landvolk Niedersachsen/Bauernverband Weserbergland

Holzminden. Wenn es um das Thema Ernährung geht, dann könnten die Meinungen im Jahre 2019 dazu kaum weiter auseinander gehen. So liegen zwischen Fleischessern und Veganern bisweilen Welten. Einig dürften sich aber wohl fast alle in einem sein: Regionalität und möglichst naturbelassene Lebensmittel gelten als immer wichtigere Kriterien für unsere Nahrung. Als Nahrungsmittelerzeuger geraten Landwirte dabei regelmäßig in den Fokus der gesellschaftlichen Debatte – und zwischen die Fronten.

Anlässlich des Starts der Grünen Woche in Berlin haben Landwirte aus der Region deshalb die Initiative ergriffen und sich am Sonnabend auf dem Holzmindener Marktplatz zur Diskussion gestellt. Unter dem Motto „Wir machen Euch satt!“ erinnerten sie daran, woher die Lebensmittel in den Supermarktregalen kommen. Holzmindens Landvolk-Vorsitzender Frank Kohlenberg erklärt: „Die Möglichkeit, die wir als Konsumenten in Deutschland haben, qualitativ beste Nahrungsmittel zu teilweise unverschämt günstigen Preisen kaufen zu können, ist im weltweiten Vergleich ein absolutes Luxusgut.“ (tah)

