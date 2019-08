Samstag, 10. August 2019

Landwirtschaftliche Absolventen aus dem Kreis Holzminden feiern ihre Freisprechung

Das sind die freigesprochenen neuen Landwirte. Foto: Andreas Teichler

Kreis Holzminden. Als Neil Armstrong vor genau 50 Jahren seinen Fuß auf den Mond setzte, schrieb der amerikanische Astronaut stellvertretend für die gesamte Menschheit Geschichte. Wie kaum etwas anderes blieb uns in diesem Zusammenhang wohl ein Satz in Erinnerung: „Dies ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein riesiger Sprung für die Menschheit.“

Was für die revolutionäre Weltraummission von Armstrong gilt, scheint auch für die Ausbildung in der Landwirtschaft zu gelten. Denn: „Unsere gut ausgebildeten Landwirtinnen und Landwirte tragen mit dazu bei, sieben Milliarden Menschen auf der Welt zu ernähren. Ja, das ist wahrlich ein riesiger Sprung und eine wichtige Aufgabe“, sprach Rainer Gerlinger, Leiter der Bezirksstelle Hannover bei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, zu den frisch ausgebildeten Landwirten und ihren Angehörigen in seiner Rede zur feierlichen Freisprechung im Barsinghäuser Zechensaal.

