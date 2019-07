Samstag, 27. Juli 2019

„Lange Nacht der Poesie“ im Schloss Bevern

Die „Lange Nacht der Poesie“ findet – mit den „High Nees“ (Foto) – zum ersten Mal im Schloss Bevern statt. Foto: TAH

Bevern. Ein Vierteljahrhundert ist es schon her, da gründete Jörg Mitzkat in Holzminden einen Verlag. Bis heute sind darin eine Fülle lesenswerter kulturgeschichtlicher und belletristischer Bücher über das Weserbergland erschienen, Mitzkats vielfältiges Bemühen hat der Region auch in gedruckter Form ein Gesicht gegeben. Für das Jubiläum hat sich der Verleger etwas Besonderes einfallen lassen. Zusammen mit dem Freundeskreis Schloss Bevern und dem Kulturressort des Landkreises Holzminden holt er am 17. August die „Lange Nacht der Poesie“ ins Schloss.

