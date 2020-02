Sonntag, 23. Februar 2020

Langes Karnevals-Wochenende: Lüerdisser Narren feiern die Neunziger

Die Herren Damen gefielen mit einer 1A-Choreografie. Fotos: jbo

Lüerdissen. Mit ihren traditionellem langen Faschingswochenende hat die Gemeinschaft der Lüerdisser Vereine auch in diesem Jahr die fünfte Jahreszeit wieder einmal spektakulär ausklingen lassen. Kinderkarneval, die Mottoparty am Sonnabendabend und das närrische Essen am Sonntag lockten wieder unzählige Karnevalsfreunde in die kleine Gemeinde am Ith. Höhepunkte am Partywochenende waren, wie schon in den Vorjahren, die Auftritte der Lüerdisser Tanzgarde, die die 90er Jahre Revue passieren ließen. Der traditionelle Kinderkarneval bildete den bunten Auftakt. Die Abendveranstaltung stand in diesem Jahr unter den Motto „Boy-Groups der 90er“. Dazu hatte die Lüerdisser Tanzgarde eine beeindruckende und überaus amüsante Choreografie eingeübt. Und am Sonntagmittag kam dann die etwas gemäßigtere Narrenschar auf ihre Kosten. (jbo)

