Samstag, 07. Dezember 2019

„Late Night“ in Holzminden

Jens Schwarzer zog mit seiner Show gebannte Blicke auf sich. Foto: beb

Holzminden. Das Geschäft des Jahres konnten die Einzelhändler der Holzmindener Innenstadt am Freitagabend wohl nicht machen – daran konnten auch verlängerte Öffnungszeiten, besondere Angebote und die Überschrift des Abends nichts ändern. Zum „Late Night Shopping“ hatten Stadtbesucher bis 21 Uhr Gelegenheit, nahmen das Kaufangebot aber kaum stärker war als zu den regulären Öffnungszeiten. Davon lässt jedenfalls die mäßige Menge an Besuchern auf der Oberen Straße ausgehen, die zwar zwischen leuchtenden Teelichtern in Weckgläsern spazieren durfte, aber nur unauffällig größer war als an anderen Tagen. Mehr Aufmerksamkeit zog teilweise das Rahmenprogramm auf sich.

Jens Schwarzer von „Feuerflut“ aus Herford brachte auf der Oberen Straße Kinder und Erwachsene mit seiner Show zum Staunen. Einigen jüngeren Zuschauern klappte hin und wieder die Kinnlade herunter als sie gebannt dabei zusahen, wie Schwarzer mit der bloßen Hand über einen Feuerball strich als wäre es ein zahmes Kätzchen. Zum immer schneller werdenden Rhythmus der Musik, auf die er seine Vorführung abgestimmt hatte, schleuderte er seine Feuerinstrumente durch die Luft und ließ sie um seinen Körper wirbeln. (beb)

