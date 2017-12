Montag, 11. Dezember 2017

Latenight Shopping mit Lichtern, Feuer und 1.000 Kerzen

Oliver Heine, Bianca Kleeschulte vom Vorstand des Werbekreises sowie Christina Littkemann, Ralf Schwager und Katrin Konradt vom Stadtmarketing Holzminden freuen sich auf einen ganz besonderen Freitagabend in Holzminden.

Holzminden. Zum dritten Mal lädt der Werbekreis Holzminden am Freitag, 15. Dezember, zum Latenight Shopping kurz vor Weihnachten ein. Besonders stimmungsvoll und in einer heimeligen Atmosphäre geht es zu, wenn am Freitag die Obere Straße im Lichterschmuck von 1.000 Kerzen erstrahlt, viele Häuserfassaden wieder angestrahlt und illuminiert sind und Schwedenfeuer brennen. Und so lautet auch das Motto dieses Abends: „Leuchtender Weihnachtszauber“. Viele Geschäfte sind bis 21 Uhr geöffnet. Dazu trägt auch der Auftritt von Jens Schwarze, Feuerjongleur der Gruppe „Feuerflut“, bei. Und auf der Eisbahn sind die Hannover Indians zu Gast. (spe)

