Freitag, 16. August 2019

„Latin Pop Night 2020“ am 15. März in der Stadthalle Holzminden

In einer atemberaubenden Performance präsentieren internationale Sänger Latin-Pop-Hits am laufenden Band. Reset Production

Holzminden. Latin Pop – eine Musikrichtung, die für unzählige Millionen an Tonträgerverkäufen und Downloads steht. Zu erleben sind die größten Latin Pop-Hits aller Zeiten erstmals live in einer elektrisierenden Dance- & Pop-Show, die im Frühjahr 2020 durch 40 deutsche Städte tourt. Am Sonntag, 15. März, macht die Latin Pop Night 2020 Station ab 19 Uhr in der Stadthalle Holzminden. Mit dem Start des Vorverkaufs für die Show gibt es bis einschließlich 1. September 15 Prozent Frühbucherrabatt auf alle Tickets. In der atemberaubenden Performance präsentieren internationale Sängerinnen und Sänger sowie die London Latin Dance Company die unvergleichlichen Hits, Beats und Sounds von Gloria Estefan, Gipsy Kings, Shakira, Jennifer Lopez, Santana, Ricky Martin, Marquess, Loona und vielen mehr. (tah)

